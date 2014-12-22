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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 23:09 BJT

欧元区数据：欧元区12月消费者信心指数小升至负10.9，好于预期的负11.0

路透布鲁塞尔12月22日 - 欧盟执委会周一公布的数据显示，欧元区12月消费者信心指数小升0.6个点。

12月消费者信心指数小幅上升至负10.9，11月消费者信心指数经修正后为负11.5。

接受路透调查的分析师预计为负11.0。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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