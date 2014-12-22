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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 02:05 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.703%，投标倍数为3.21

路透华盛顿12月22日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.703% 中值 0.677% 低值 0.638% 价格/得标 价格 99.845361 高值得标比率 62.93% 投标倍数 3.21 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,004,000 总投标 86,629,366,500 竞争性投标得标 26,757,687,500 非竞争性投标得标 142,316,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 67,105,000,000 初级市场交易商得标 13,326,975,000 直接投标 7,766,000,000 直接投标得标 3,891,000,000 间接投标 　 11,516,050,000 间接投标得标 9,539,712,500 发行细节 发行日 2014/12/31 到期日 2016/12/31 CUSIP码 912828H29

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)
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