表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.155%，投标倍数为3.74

路透华盛顿12月22日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.155 中值 0.140 低值 0.115 投资 0.157 价格 99.922069 高值得标比率 65.99% 投标倍数 3.74 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,153,400 总投标 89,844,257,400 竞争性投标得标 23,279,334,000 非竞争性投标得标 344,819,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/12/26 到期日 2015/06/25 CUSIP码 912796EJ4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)