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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 06:25 BJT

表格：新西兰截止11月底的年度贸易呈现逆差，乳制品出口大降

路透惠灵顿12月23日 - 周二公布的官方数据显示，新西兰11月贸易逆差因出口略增而小于预期，但出口按年下降，因中国对新西兰乳制品的需求下降。

新西兰统计局公布，11月贸易逆差为2.13亿新西兰元(1.6444亿美元)，截止11月30日的年度贸易逆差为4.53亿新西兰元，是连续第二个月出现年度贸易逆差。

路透访问的分析师此前预计，11月贸易逆差为5亿新西兰元，年度逆差为7.5亿新西兰元。

11月出口较上月略升，10月出口被下修至39.9亿新西兰元，但11月出口较上年同期下降9.5%，因乳制品出口骤降27%，原油出口也下跌。2013年年底时，乳制品出口强劲增加。

11月进口较上年同期下跌1.3%。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　　11月 10月 上年11月

贸易收支 　　 逆差2.13 逆差9.11(逆差9.08) 顺差1.53

出口 40.2 39.9(40.3) 44.4

进口 42.4 49.1(49.3) 42.9

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至11月的一年 　　截至10月的一年 截至13年11月一年

贸易收支 逆差4.5 逆差0.9(逆差1.1) 　 逆差2.7

出口 503.7 508.0(508.1) 474.0

进口 508.3 508.8(509.1) 476.7

12月贸易数据将于1月29日公布。(完)

(编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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