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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 00:11 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔少有变动，投资人对新兴货币的疑虑暂时缓解

路透圣保罗12月22日 - 巴西雷亚尔及墨西哥披索周一少有变动，因
俄罗斯卢布回稳缓解投资者对新兴货币的疑虑。
    
    雷亚尔本月迄今跌幅超过3%，披索贬值逾4%，部分归咎于俄罗斯货币
危机导致投资人对新兴市场失去信心。
    
    雷亚尔还受到巴西央行明年汇市干预计划条件的疑问所打压。
    
    “这是今年最后一个需要解答的问题。”Intercam外汇交易员Glaube
r Romano说。
    
    巴西央行总裁Alexandre Tombini已表示，明年央行每日提供市场的
汇率对冲规模可能减少至每日5,000万美元，但央行尚未公布确切数字。(
完)
      
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 (编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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