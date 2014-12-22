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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 00:03 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹收高，盘中大部份时间下跌

路透约翰内斯堡12月22日 - 南非兰特兑美元周一小幅收高，在假期前缺乏推动市场的消息的情况下，兰特努力寻获动能。

兰特兑美元在交易日大部份时间下跌，但尾盘反弹，在1533 GMT，上升0.21%，报11.54兰特。

兰特在本月大部份时间下跌，触及六年低位，因南非预算和经常账赤字不佳、面临2008年来最严重的电力危机和新兴市场人气普遍低迷。(完)

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