版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 00:06 BJT

USDA报告：12月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
    
    一周截至日 12/18/2014    12/11/2014    12/11/2014    12/19/2013   
                  初值         修正值          前值
    小麦        442,055       402,432       385,974       530,950
    燕麦              0             0             0           261
    大麦              0             0             0            21
    玉米        790,415       564,910       546,515       957,648
    高粱        166,342       231,907       217,197         4,014
    大豆      2,234,262     1,883,810     1,820,364     1,504,463
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    13,261,599     19,487,762
    燕麦           200          1,593
    大麦       101,928         77,967
    玉米    10,986,545     10,782,828
    高粱     2,706,129        933,418
    大豆    27,866,000     22,383,470
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年
度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐