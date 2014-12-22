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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 00:22 BJT

全球经济：油价料将持续低迷，可望帮助提振2015年经济活动--IMF

路透华盛顿12月22日 - 国际货币基金组织(IMF)两位资深经济专家周一在博客撰文表示，油价近期的下滑情况应会持续，可望帮助提振明年全球经济活动0.3-0.7%。

布兰特原油 价格已从今年6月的高点每桶115美元上方下滑超过46%，石油输出国组织(OPEC)在11月决议不减产，更是令油价加速下跌。

“整体而言，我们认为这可以助全球经济一臂之力，，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)以及大宗商品研究团队主管Rabah Arezki在博客中说，并称期货市场显示油价将持续处于较前几年更低的水平。(完)

(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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