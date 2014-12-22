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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 00:35 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，海岬型及巴拿马型船运价疲软

路透12月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因大型船只运费下滑。

乾散货运价指数跌9点，或1.12%，报794点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或1.64%，至480点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利降68美元，报4,896美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑16点或1.76%，报891点。日均获利降129美元，至7,100美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李婷仪 审校 李军)
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