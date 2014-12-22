欧元债市：希腊公债收益率小跌，此前该国总理称将扩大联合政府

路透伦敦12月22日 - 希腊公债收益率(殖利率)周一下跌，此前该国总理称如果议会支持他提议的新总统候选人，他愿意吸收赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。

希腊总理萨马拉斯称，如果议员在周二和下周举行的最后一轮总统选举中支持总统候选人迪马斯担任希腊总统，萨马拉斯将会吸纳支持欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。

希腊总统职位基本上是礼仪性职务，但如果议会未能选出新总统，希腊将在明年2月初举行议会选举，反对希腊节支计划的左翼激进联盟党可能在选举中胜出，成为执政党，将可能和国际金主就希腊救助计划条款进行新的磋商。

“希腊总理作出的政治让步仅为了在总统最后一轮选举中争取所需的180票，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq说。

“在某程度上，这可能提供短暂帮助，因市场正在经消化希腊可能提前大选的事实。”

希腊10年期公债收益率跌9个基点至8.33%，之前触及12日低位8.27%，五年期公债收益率下滑25个基点至8.61%。

在上周进行第一轮总统选举中，总理提名的总统候选人仅获得160名议员支持，未取得当选所需的200名议员支持。

在周二举行的第二轮总统选举中，总统候选人将需要得到200名议员支持才能过关，但最有可能得到足够支持票数将是在12月29日第三轮投票，届时只需要180名议员支持。

不过，许多分析师怀疑这些政治让步能否奏效，雅典一民调机构ALCO主管称选出总统的机率仍然极为渺茫。

其他公债方面，葡萄牙10年期公债收益率 下滑3个基点，报2.72%。西班牙 和意大利10年期公债收益率 分别下跌至1.67%和1.94%。这三国公债收益率都处于或逼近纪录低位。

德国10年期公债收益率 持平在0.60%。(完)

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