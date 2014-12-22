欧洲股市：收高但能源股回吐涨幅，希腊股市上涨

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，英国富时100指数上涨0.5%
* 能源股回吐稍早涨幅，因油价再度下滑
* 意大利西雅那银行股价挫低，投资人担心大幅减值
* 法国Soitec发布获利预警后股价下跌
路透巴黎12月22日 - 欧洲股市周一收高，连续第五个交易日上涨。希腊总理提出愿延揽赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，希腊股市受此消息提振因而上涨。
意大利西雅那银行(Banca MPS) 逆势下挫，股价跌6.9%，市场再度担心其或将因不良贷款而遭大幅减值。
预料西雅那银行上季贷款减值总额约为30亿欧元(37亿美元)，比前三季的12亿欧元高出许多。
但周一股价跌最惨的是法国半导体工程集团Soitec ，该公司发布获利预警之后暴跌55%。
英国富时100指数 收升0.48%，收报6,576.74点。法国CAC指数 涨0.3%，收报4,254.43点。德国DAX指数 收涨0.81%，收报9,865.76点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,367.00点。
希腊主要股指ATG指数 上涨0.6%。该指数今年以来跌幅逾25%，因忧心希腊无法按部就班地结束国际纾困。
能源及天然气类股收低，回吐早先涨幅。沙特石油部长称不论油价是多少，石油输出国组织(OPEC)都不会减产，此番言论之后油价再度掉头向下。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。