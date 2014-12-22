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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 03:51 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至六个半月低点，期糖由升转跌

路透纽约/伦敦12月22日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一下滑，罗布斯塔市场跌至六个半月低点，因最大生产国巴西调高其2014/15年度收成预估；另外，期糖则由升转跌。

可可连续第七个交易日上涨，因技术图型上买进讯号转强，且第一大生产国科特迪瓦(象牙海岸)到货量同比下滑。

在周四耶诞节之前市况相当清淡。

巴西政府将8月结束收成的2014/15年度作物产量预估上修至60公斤装4,530万包，上次在9月预估时为4,514万包。

3月罗布斯塔咖啡 收低36美元，或1.9%至每吨1,893美元，此前曾触及6月11日以来最低的1,890美元。

3月阿拉比卡咖啡 由升转跌，结算价下跌2.55美分，或1.5%，报每磅1.7215美元。

3月原糖期货 收低0.12美分，或0.8%，报每磅14.86美分。

3月白糖 收低1.80美元，或0.5%，报每吨389.10美元，守在上周三所及合约低点383美元的上方。

伦敦3月可可期货 收高3英镑，或0.2%，至每吨1,991英镑，之前曾高见10月24日以来最高的2,000英镑。

纽约3月可可 收涨6美元，或0.2%，报每吨2,986美元。(完)

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(编译 李婷仪 审校　利棣儿)
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