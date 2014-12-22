纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至六个半月低点，期糖由升转跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约/伦敦12月22日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一下滑，罗布斯塔市场跌至六个半月低点，因最大生产国巴西调高其2014/15年度收成预估；另外，期糖则由升转跌。
可可连续第七个交易日上涨，因技术图型上买进讯号转强，且第一大生产国科特迪瓦(象牙海岸)到货量同比下滑。
在周四耶诞节之前市况相当清淡。
巴西政府将8月结束收成的2014/15年度作物产量预估上修至60公斤装4,530万包，上次在9月预估时为4,514万包。
3月罗布斯塔咖啡 收低36美元，或1.9%至每吨1,893美元，此前曾触及6月11日以来最低的1,890美元。
3月阿拉比卡咖啡 由升转跌，结算价下跌2.55美分，或1.5%，报每磅1.7215美元。
3月原糖期货 收低0.12美分，或0.8%，报每磅14.86美分。
3月白糖 收低1.80美元，或0.5%，报每吨389.10美元，守在上周三所及合约低点383美元的上方。
伦敦3月可可期货 收高3英镑，或0.2%，至每吨1,991英镑，之前曾高见10月24日以来最高的2,000英镑。
纽约3月可可 收涨6美元，或0.2%，报每吨2,986美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申