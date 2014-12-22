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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及五个月高位，因美国出口销售强劲

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小涨
，交投最活跃的3月玉米合约触及五个月高位，交易商说，因对美国供应
的出口需求增强，为市场提供支持。
    
    玉米期货收盘变动不大，且低于日内高位，此间市场交投清淡，因周
四为圣诞节假期。交易商说，南美天气有利作物生长，且全球谷物库存充
足，限制了玉米价格涨幅。
    
    种子生产商先正达(Syngenta) 表示，中国监管机构已批准
从该公司进口Agrisure Viptera玉米，即MIR 162转基因玉米。 
    
    近日墨西哥、日本和韩国等玉米买家均增加买入美国玉米。
    
    美国农业部表示，民间出口商卖出16.66万吨美国玉米到未知的目的
地。
    
    美国农业部称，截至12月18日的一周，有790,415吨美国玉米接受出
口检验，高于分析师预期。
    
    CBOT-3月玉米合约 上涨1-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.11-3/4
美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为135,338口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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