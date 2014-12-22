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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 04:23 BJT

全球金市：黄金与白银因油价回落而下跌，并触发停损卖单

* 全球股市上涨，美元指数持平

* 美国原油跌回每桶55美元附近

* 亚洲买兴提供一些支撑

路透伦敦/纽约12月22日 - 金价周一下跌将近2%，白银下跌3%，在假期前的清淡市况中引发自动卖盘，因油价回落向每桶55美元。

1924 GMT，现货金 下跌1.8%至每盎司1,174.21美元。黄金在上周受到美元强劲以及美国升息预期心理的影响，金价下跌约2%。

2月美国期金 结算下跌1.4%，报每盎司1,179.80美元。交易员说，1月期权最大笔未平仓合约报在1,200美元，到期日为周二。

这位交易员说，现货金在1,192美元附近触发停损卖单。

白银 下跌2.5%至每盎司15.63美元，盘中一度跌逾3%至15.49美元。

沙特阿拉伯周日表示，即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产，沙特也不会为了提振油市而这么做。 油价因而重回跌势。

全球股市小幅攀高。

美国成屋销售年率在之前两个月强劲增长后，在11月降至六个月来最低位，突显楼市复苏速度尚未稳定。

预估本周黄金价格仍是在狭幅区间波动，今年年线料将下滑2%。

金价在盘初获得一些来自最大黄金消费国中国的支撑，当地金价较全球指标每盎司升水约3美元，但稍后在盘中即缩减至约1美元。

其他贵金属方面，铂金 下跌1.4%，报每盎司1,177.25美元。钯金 上涨0.7%，报每盎司807.60美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 李军)
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