全球金市：黄金与白银因油价回落而下跌，并触发停损卖单

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 全球股市上涨，美元指数持平
* 美国原油跌回每桶55美元附近
* 亚洲买兴提供一些支撑
路透伦敦/纽约12月22日 - 金价周一下跌将近2%，白银下跌3%，在假期前的清淡市况中引发自动卖盘，因油价回落向每桶55美元。
1924 GMT，现货金 下跌1.8%至每盎司1,174.21美元。黄金在上周受到美元强劲以及美国升息预期心理的影响，金价下跌约2%。
2月美国期金 结算下跌1.4%，报每盎司1,179.80美元。交易员说，1月期权最大笔未平仓合约报在1,200美元，到期日为周二。
这位交易员说，现货金在1,192美元附近触发停损卖单。
白银 下跌2.5%至每盎司15.63美元，盘中一度跌逾3%至15.49美元。
沙特阿拉伯周日表示，即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产，沙特也不会为了提振油市而这么做。 油价因而重回跌势。
全球股市小幅攀高。
美国成屋销售年率在之前两个月强劲增长后，在11月降至六个月来最低位，突显楼市复苏速度尚未稳定。
预估本周黄金价格仍是在狭幅区间波动，今年年线料将下滑2%。
金价在盘初获得一些来自最大黄金消费国中国的支撑，当地金价较全球指标每盎司升水约3美元，但稍后在盘中即缩减至约1美元。
其他贵金属方面，铂金 下跌1.4%，报每盎司1,177.25美元。钯金 上涨0.7%，报每盎司807.60美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申