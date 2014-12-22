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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌1%，因获利了结和出口缓慢

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌1
%，连跌第二日，交易商表示，因在对美国供应出口需求缓慢的情况下，
投资者获利了结。
    
    全球最大小麦进口国埃及周六买入30万吨法国和俄罗斯小麦，没有接
纳一批美国小麦船货报价，该批小麦船货因为运输成本较高，较其他国家
的小麦报价高至少30美元/吨。
    
    在上周美国小麦期货上升至5月来最高后，投资者获利了结，令小麦
遭遇抛售。对俄罗斯货币危机将促使该国实施小麦出口限制的忧虑，推动
小麦此轮涨势。
    
    国际文传电讯社引述俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich的话报导称，
俄罗斯计划出台粮食出口关税。“我们将准备提交一个出口关税提案以供
决定，将在24小时内完成，”Dvorkovich在总理梅德韦杰夫等官员参与的
会议上表示。 
        
    CBOT-3月小麦期货 结算价报6.25-3/4美元，下跌6-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为85,607口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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