芝加哥期市：CBOT小麦期货跌1%，因获利了结和出口缓慢

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌1 %，连跌第二日，交易商表示，因在对美国供应出口需求缓慢的情况下， 投资者获利了结。 全球最大小麦进口国埃及周六买入30万吨法国和俄罗斯小麦，没有接 纳一批美国小麦船货报价，该批小麦船货因为运输成本较高，较其他国家 的小麦报价高至少30美元/吨。 在上周美国小麦期货上升至5月来最高后，投资者获利了结，令小麦 遭遇抛售。对俄罗斯货币危机将促使该国实施小麦出口限制的忧虑，推动 小麦此轮涨势。 国际文传电讯社引述俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich的话报导称， 俄罗斯计划出台粮食出口关税。“我们将准备提交一个出口关税提案以供 决定，将在24小时内完成，”Dvorkovich在总理梅德韦杰夫等官员参与的 会议上表示。 CBOT-3月小麦期货 结算价报6.25-3/4美元，下跌6-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为85,607口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申