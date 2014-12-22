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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 04:45 BJT

纽约期市：ICE期棉触及两周高位，因技术信号和回补空头

路透纽约12月22日 - 期棉周一上升至两周高位，受助于止损买单和回补空头，因交易商在圣诞节假期和年底前出脱仓位。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月美国期棉 受尾盘一波买盘推动，上涨至62.12美分，收高1.15美分，或1.9%，收报每磅62.04美分。

近月棉花合约创12月9日来最大单日升幅，成交放量，交易商说因价格升穿上日日内高位61.25美分的阻力位后，触动止损买单。

“在年底前有许多调整头寸活动，且买盘推动市场升穿一些阻力位引发止损买单，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。

因12月25日周四为圣诞节假期，ICE软农业商品期货和期权市场休市，周五推迟开市。

期棉收位在61-62美分水平以上，被视为技术性利多，但交易商警告称，期棉涨势可能受到对供应过剩创纪录的预期所限制。

近月棉花合约 今年势将录得逾25%的跌幅，因需求忧虑，以及包括美国和印度在内的主要棉花生产国的棉花种植面积增加。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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