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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 05:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.87%，Nasdaq指数上涨0.34%

路透纽约12月22日 - 美国股市周一连涨第四个交易日，标普500指数创下纪录收盘高位，受惠于大型科技股上涨，不过原油价格疲软继续给能源板块构成压力。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高154.64点，或0.87%，至17,959.44点；标准普尔500指数 上升7.89点，或0.38%，至2,078.54点；Nasdaq指数 攀升16.04点，或0.34%，至4,781.42点。(完)
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