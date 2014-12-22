国际油市：原油期货下滑，因沙特石油部长称OPEC减产不符合其利益

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国原油期货下挫逾2美元，布兰特原油跌逾1美元
* 沙特石油部长言论利空市场，引发油价下跌
路透纽约12月22日 - 油价周一重拾跌势，在上日创逾两年来最大单日升幅后回落，此前沙特阿拉伯石油部长称石油输出国组织(OPEC)不管油价跌到多低都不会减产。
自周末多位海湾OPEC成员国石油部长重申尽管油价自6月来下跌一半，他们仍无意干预油市后，沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economic Survey， MEES)采访时称，“无论油价位于什么水平，减产都不符合OPEC成员国的利益。” 这是欧那密在油价崩跌以来最强硬的讲话。
美国近月原油合约 收低1.87美元，或3.3%，报每桶55.26美元，稍早下跌2美元，至55.13美元的日低。该合约上周五收涨近5%，为2012年8月来最大单日升幅，因在价格触及五年低位后，部份交易商对其空头头寸获利了结。
布兰特原油期货 收跌1.27美元，或2%，报每桶60.11美元，日低在59.84美元。
沙特阿拉伯报纸al-Hayat周一援引该国石油部长欧那密的话报导称，该国准备好增加产量，来扩大市场份额从而满足任何新用户的需求。 欧那密表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。 欧那密周末在阿布扎比的会议上表示，“人们最好是让最高效的生产者生产石油。”
“沙特似乎在继续其压低价格的策略。他们坚持不减产，且表示如果沙特在自认可接受的任何价格能出售原油给更多买家，沙特还将增产，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说。
“看起来，沙特方面推行的是全力生产策略，打算将所有在油价降至每桶60甚至50美元以下时无法生存的较弱对手淘汰出局。”
油价跌至60美元以下，已令许多石油钻探公司减少2015年的探勘支出，并推迟甚至取消钻井计划。
汽油期货 也下跌，几乎全数抹去周五录得的2%涨幅，后者是10月来最大单日升幅。
取暖油期货 表现相对较好，仅跌约0.6%，因天然气暴跌逾9%，至22个月低位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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