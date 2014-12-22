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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 06:06 BJT

加拿大股市：收低，因油价下跌拖累能源股

路透多伦多12月22日 - 加拿大主要股指周一下滑，多数能源股走低，因油价下滑，但一些大型银行股和加拿大主要铁路股上涨，限制股指的跌幅。

周一油价下跌，因沙特表示，将不会减产以提振油价。

金矿股下跌，因金价下滑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌35.88点，或0.25%，报14,432.38点。

在能源股中一枝独秀的是Suncor Energy ，该股劲涨2.2%。

多伦多道明银行 涨0.8%报54.44加元，加拿大帝国商业银行(CIBC) 涨1.7%至100.76加元。(完)
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