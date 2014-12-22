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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值    
     
    
    12月22日当周
        
    12月23日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                          12月           --         103
    
    12月24日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月25日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     11月          --      +15.7%
             房屋开工(较上年同期)                                -13.3%     -12.3%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                     11月        -3.8%      -4.0%
                         (较上年同期)                             +0.2%      +0.9%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  11月        +2.7%      +2.9%
             全国整体CPI                                            --       +2.9%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              12月        +2.3%      +2.4%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.1%
    2330 日本求才求职比                               11月         1.10       1.10
             失业率                                                3.5%       3.5%
    2350 日本工业生产                             11月初值        +0.8%      +0.4%
             一个月预估值                                           --       +2.3%
             两个月预估值                                           --       +0.4%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     11月        +1.1%      +1.4%
    
    12月26日(五)
    0130 日本加班工资                                 11月          --       +0.4%
    
    12月29日当周
    
    12月28日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    1月          --         80
    
    12月29日(一)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                           11月          --   盈余73.2
    2300 韩国工业生产(较前月)                         11月         +0.8%    -1.6%
                     (较上年同期)                                  -0.6%    -3.2%
             服务业产出(较前月)                                     --      +0.8%
    
    12月30日(二)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)              12月         持平     -0.2%
                              (较上年同期)                         +1.2%    +1.0% (完)
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