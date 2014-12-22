日韩经济指标预测--12月23日-12月30日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日当周 12月23日(二) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 103 12月24日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +15.7% 房屋开工(较上年同期) -13.3% -12.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -3.8% -4.0% (较上年同期) +0.2% +0.9% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 +2.7% +2.9% 全国整体CPI -- +2.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +2.3% +2.4% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 11月 1.10 1.10 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本工业生产 11月初值 +0.8% +0.4% 一个月预估值 -- +2.3% 两个月预估值 -- +0.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% +1.4% 12月26日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +0.4% 12月29日当周 12月28日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 80 12月29日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余73.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +0.8% -1.6% (较上年同期) -0.6% -3.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 12月30日(二) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 12月 持平 -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.0% (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申