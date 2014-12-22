美国股市：第四日上涨，道琼工业指数及标普500指数均收在记录高位

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 能源股因油价下滑而持续下跌
* 吉利德(Gilead)大跌，因Express Scripts选择采用艾伯维(AbbVie)丙肝药物
* 道指受到英特尔及IBM上涨带动；道指及标普500指数均收在记录高位
* 道指上涨0.9%，标普500指数涨0.4%，Nasdaq指数涨0.3%
路透纽约12月22日 - 美国股市周一连涨第四个交易日，道琼工业指数及标普500指数均收在记录高位。大型科技股涨势抵销了能源股持续走软。
主要股指开盘微升，全天走强，并收在接近日高水准。但交投相当清淡，因有许多市场人士去过耶诞节了。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各交易平台约有64.1亿股换手，本月迄今日成交均值为78.6亿股。
科技股在今日表现最强劲。标普资讯科技类股 上涨1.1%。英特尔 涨2.3%至37.21美元，给道指做出最大贡献。IBM 上涨1.8%至161.44美元，思科 上涨1.6%至28.22美元，Priceline Group 涨3.6%至1,149.38美元。
“考虑到年底操作以及市况如此缓慢，我不会太看重本周的走势，”Wilmington Trust Investment Advisors首席投资组合主管Rex Macey说。“虽然我对大盘的水平感到安心，但我不认为有明显的便宜货可买，有些人可能认为现在是低接石油股的机会，但其实还言之过早。”
美国原油 重挫3.2%。之前沙特称即使油价再怎么跌，石油输出国组织(OPEC)也不会减产。 标普能源板块 下跌1%，是今日表现最弱的板块之一。Chesapeake Energy 挫低7.3%至18.42美元，Southwestern Energy 跌5.5%至29.31美元。
油价已连跌四周。过去整整12周当中，有11周是下跌的。
道琼工业指数 收高154.64点，或0.87%，至17,959.44点；标准普尔500指数 上升7.89点，或0.38%，至2,078.54点；Nasdaq指数 攀升16.04点，或0.34%，至4,781.42点。
道指及标普500指数均创下记录收盘高位。标普指数上周涨幅3.4%。美国联邦储备理事会(美联储/FED)称将以“耐心”来决定升息时机，而且油价似乎走稳，激励标普指数上涨。。
吉利德(Gilead)股价挫低14%至92.90美元，是标普指数以及Nasdaq 100 最大的拖累。美国最大的医药福利管理公司Express Scripts 将在大多数情况下采用价格更便宜的艾伯维(AbbVie) 新获批准的丙肝药物，将不再采用吉利德 的丙肝药物。
Achillion Pharmaceuticals Inc 称该公司将测试旗下两种丙肝试验药的组合药，这两款药物在各自研究中均展现潜力。该公司股价大涨10%至15.61美元。
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,806和1,291股，比率为1.40:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,682和1,072股，比率为1.57:1。
73家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；144家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，36家触及新低。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申