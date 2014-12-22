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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--12月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 商务部公布第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值；第三季企业获利修正值；11月耐久财订单

1400 - 联邦住房金融局(FHFA)公布10月房屋价格指数

1500 - 商务部公布11月个人所得；11月新屋销售

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券；两年期浮动利率债券

1800 - 财政部标售五年期公债

2130 - 美国石油协会(API)公布每周石油库存报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
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