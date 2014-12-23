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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 23:12 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行12月综合制造业指数为正7，11月为正4

路透12月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，12月综合制造业指数为正7，11月为正4。 以下为具体数据及分项：

12月 　11月 　 10月 　 三个月均值 制造业综合指数 7 4 20 10

出货 5 1 23 10

新订单 4 1 22 9 产能利用 -5 13 13 7 投入物价 　 1.26 1.57 2.22 -- 产出物价 　0.83 0.90 1.23 -- 制成品库存 22 20 15 19
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