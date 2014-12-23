表格：美国里奇蒙联邦储备银行12月综合制造业指数为正7，11月为正4

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透12月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，12月综合制造业指数为正7，11月为正4。 以下为具体数据及分项：
12月 11月 10月 三个月均值 制造业综合指数 7 4 20 10
出货 5 1 23 10
新订单 4 1 22 9 产能利用 -5 13 13 7 投入物价 1.26 1.57 2.22 -- 产出物价 0.83 0.90 1.23 -- 制成品库存 22 20 15 19
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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