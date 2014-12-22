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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
       
    12月22日当周  
    12月23日(二)
    暂无重要数据。
    
    12月24日(三)
    暂无重要数据。
    
    12月25日(四)
    暂无重要数据。
    
    12月26日(五)
    暂无重要数据。
    
    12月29日当周
    12月29日(一)
    暂无重要数据。
    
    12月30日(二)
    暂无重要数据。(完)
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