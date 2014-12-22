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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 07:31 BJT

《综述》 俄罗斯前财长库德林警告，该国经济可能爆发“全面危机”

**难获市场信任**

卢布兑美元 周一走强，因出口商响应普京要求他们在市场中出售外汇收入的呼吁。布兰特原油 价格停留在接近每桶60美元的水准。

卢布兑美元 今年迄今下跌约45%。库德林表示，卢布在明年第一季走势或将回稳，不过卢布贬值可能推升2015年通胀率达到12-15%。

俄罗斯央行预计明年通胀率在8%左右。参与路透调查的分析师预估值则为9.2%。

库德林称，他认为卢布下跌的原因有25%到35%同制裁有关。其他诱因还包括美元升值，以及投资者不信任俄罗斯当局及其采取的行动。

他对明年经济的看法比较悲观，认为即使油价回升到每桶80美元，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)仍有可能下跌逾2%。库德林还表示，若油价处于每桶60美元，则GDP料下降4%甚至更多。这同上周央行发布的最新预估遥相呼应。(完) (编译 李爽/张荻/王颖/洪曦; 审校 张涛/徐文焰)
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