版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.77 -0.05 -0.13 1097313

搜狐 53.07 +0.30 +0.57 202396

网易 102.66 +0.72 +0.71 329120

百度 234.60 +0.37 +0.16 1650100

台湾

台湾积体电路 22.37 +0.17 +0.77 1144516

联电 2.27 +0.04 +1.79 146201

日月光 6.32 +0.09 +1.44 121362

硅品精密 7.65 +0.19 +2.55 396079

和信超媒体 0.96 +0.03 +3.21 153196

友达 4.92 +0.28 +6.03 129067

中华电信 29.50 +0.19 +0.65 24433

台湾国际航电 53.14 -0.16 -0.30 1762557

香港

中国移动 59.94 +1.69 +2.90 276866

中国联通 13.52 -0.08 -0.59 127958

中国电信 59.23 +1.64 +2.85 9238

中芯国际 4.59 +0.09 +2.00 6942

电讯盈科 6.90 -0.10 -0.86 23012

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐