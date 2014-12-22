《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.77 -0.05 -0.13 1097313
搜狐 53.07 +0.30 +0.57 202396
网易 102.66 +0.72 +0.71 329120
百度 234.60 +0.37 +0.16 1650100
台湾
台湾积体电路 22.37 +0.17 +0.77 1144516
联电 2.27 +0.04 +1.79 146201
日月光 6.32 +0.09 +1.44 121362
硅品精密 7.65 +0.19 +2.55 396079
和信超媒体 0.96 +0.03 +3.21 153196
友达 4.92 +0.28 +6.03 129067
中华电信 29.50 +0.19 +0.65 24433
台湾国际航电 53.14 -0.16 -0.30 1762557
香港
中国移动 59.94 +1.69 +2.90 276866
中国联通 13.52 -0.08 -0.59 127958
中国电信 59.23 +1.64 +2.85 9238
中芯国际 4.59 +0.09 +2.00 6942
电讯盈科 6.90 -0.10 -0.86 23012
(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申