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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 07:02 BJT

更新版 1-全球经济：IMF称油价跌势将持续，将有助于推动全球经济增长

原油期货价格自月初以来下跌超过20%。若这种趋势持续下去，将创下四年来最大月度跌幅，进一步证明油价将延续下滑趋势。

IMF经济学家称，油价跌势有65-80%缘于供应面因素，包括利比亚石油生产意外迅速恢复，以及伊拉克供应稳定。

但他们指出，供需面都还存在不确定因素，因为尚不清楚沙特阿拉伯供应决策的背后动机，以及油价下跌会如何影响石油生产投资。

油价走低还加剧了金融稳定面临的风险，影响到在能源行业拥有权益的银行业者、以及石油出口国的货币汇率。IMF警告称，油价与汇率波动可能在全球市场引发避险潮。

“汇率压力到目前为止仅限于几个石油出口国，例如俄罗斯、尼日利亚和委内瑞拉，”经济学家写道。“考虑到全球金融互联互通，需要对这些动向提高警惕。”(完)
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