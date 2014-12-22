能源产业：石油公司可能因油价下跌在明年删减25%支出

削减支出规模一旦宣布，就可能是数年来最大。但美国政府仍预计产出将为几十年来最高，因新井生产率上升。投资银行Simmons预计美国明年日均产油量增长约90万桶。美国11月日产出约为900万桶。

Bernstein Research称，如果指标布兰特原油 在每桶80美元，那么全球勘探和生产支出将下降20%至6,400亿美元。

如果布兰特原油价格在65美元，那么支出将下降30%。Bernstein补充称，如果指标西德克萨斯中质油(WTI) 平均为每桶65美元，北美资本支出下降35%也是可能的事。目前指标WTI价格在56美元左右。

Wood Mackenzie称，如果全球油价在每桶60美元，那么全球最大的40家油企整体将需要削减1,700亿美元的支出或37%，以维持净债务持平。

而且这还不算这些油企过去几周已宣布的90亿美元支出削减。

总之，全球约1,270亿美元的全球行业新建项目有可能推迟，Wood Mackenzie称。(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 张涛)