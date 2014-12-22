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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 07:30 BJT

德国经济：油价下滑将推高明年经济成长至少0.3个百分点--DIHK主席

路透柏林12月22日 - 德国莱茵邮报周一援引德国工商联会(DIHK)主席万斯里本(Martin Wansleben)的话报导，近期油价大幅下滑及欧元疲弱，将有助于德国明年的经济成长率提高至少0.3个百分点。

万斯里本说道：“圣诞来临之际，对经济而言油价的下滑是一份意想不到的礼物，且将惠及2015年。”

他说道，这将令德国的成本减少约200亿欧元，且欧元疲弱也将推动出口。德国是欧洲最大的经济体。

他补充道：“消费者和很多企业对此会感到高兴。”

德国政府10月时曾预期，明年经济增长率将在1.3%，预期今年经济成长1.2%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
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