德国经济：油价下滑将推高明年经济成长至少0.3个百分点--DIHK主席

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透柏林12月22日 - 德国莱茵邮报周一援引德国工商联会(DIHK)主席万斯里本(Martin Wansleben)的话报导，近期油价大幅下滑及欧元疲弱，将有助于德国明年的经济成长率提高至少0.3个百分点。
万斯里本说道：“圣诞来临之际，对经济而言油价的下滑是一份意想不到的礼物，且将惠及2015年。”
他说道，这将令德国的成本减少约200亿欧元，且欧元疲弱也将推动出口。德国是欧洲最大的经济体。
他补充道：“消费者和很多企业对此会感到高兴。”
德国政府10月时曾预期，明年经济增长率将在1.3%，预期今年经济成长1.2%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申