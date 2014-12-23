欧洲企业：古驰被曝旗下供应商侵犯中国工人权益，称将加强管理

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透米兰12月22日 - 意大利时尚品牌古驰(Gucci)周一表示，将加强对供应商的管控。此前一电视节目报导称，在意大利制作古驰手提包的中国工人每天工作时间超过合同规定的三倍。
周日在RAI国家电视台播出的一档调查节目中，一家为古驰服务的分包商主管表示，古驰知道这家分包商对中国雇员的违规行为。
分包商Mondo Libero的Aroldo Guidotti表示，中国工人每天生产手提包的工作时间长达14个小时，但合同中规定只有四小时。
在对电视节目作出回应的一份声明中，古驰表示已采取适当行动，同时承诺将增加对供货商的巡查次数，必要时会采取更多有效措施。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。