欧洲经济指标预测--12月23日-12月30日****

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日当周 12月23日(二) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.5% -0.9% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 +0.3% +0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.5% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 -- -0.7% (较上年同期) -- +6.3% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字215 赤字231 12月24日(三) 0800 瑞士KOF领先指标 12月 99.4 98.7 12月25日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月29日当周 12月29日(一) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 1.29 0900 意大利消费者信心指数 11月 100.5 100.2 12月30日(二) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +7.7% +8.5% 0900 意大利企业信心指数 12月 96.5 96.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.2%(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。