版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 07:40 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月23日

* 头版头条:

--分析人士指出，从中国股市沪综指 冲高回落等方面看，本轮以金融等权重股引领的“一九”行情或接近尾声。权重股休整可能会提升投资者对其他个股的关注度，进而增强市场整体赚钱效应。

* 其他:

--国资委主任张毅表示，要以壮士断腕的决心，改革完善国有资产监管体制。各级国资委要勇于变革，建立权力清单、责任清单、负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批，移交一批，把该放的坚决放到位，该给的坚决给到位，该管的也要管到位。

--力帆股份 表示，根据公司目前执行的会计政策，营业收入确认采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，因此近期卢布对美元大幅贬值不会对公司全年的营业收入造成太大影响，对公司2014年业绩的影响较为有限。

--华策影视 公告，公司全资孙公司投资的韩国Next Entertainment World Co.，Ltd正在进行IPO，将于近日在韩国KOSDAQ挂牌上市。其中华策香港投资持股178.6万股，占比将调整为13.03%。

--北大方正集团所属的方正证券 、方正科技 等四家上市公司发布澄清公告，称经与方正集团核实，方正集团已向各银行求证，并不存在“人民银行已发布内部指令，要求各大银行不再向方正集团发放新增贷款，并加紧回收过往贷款”的情况。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐