《中国报摘》--中国证券报12月23日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--分析人士指出，从中国股市沪综指 冲高回落等方面看，本轮以金融等权重股引领的“一九”行情或接近尾声。权重股休整可能会提升投资者对其他个股的关注度，进而增强市场整体赚钱效应。
* 其他:
--国资委主任张毅表示，要以壮士断腕的决心，改革完善国有资产监管体制。各级国资委要勇于变革，建立权力清单、责任清单、负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批，移交一批，把该放的坚决放到位，该给的坚决给到位，该管的也要管到位。
--力帆股份 表示，根据公司目前执行的会计政策，营业收入确认采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，因此近期卢布对美元大幅贬值不会对公司全年的营业收入造成太大影响，对公司2014年业绩的影响较为有限。
--华策影视 公告，公司全资孙公司投资的韩国Next Entertainment World Co.，Ltd正在进行IPO，将于近日在韩国KOSDAQ挂牌上市。其中华策香港投资持股178.6万股，占比将调整为13.03%。
--北大方正集团所属的方正证券 、方正科技 等四家上市公司发布澄清公告，称经与方正集团核实，方正集团已向各银行求证，并不存在“人民银行已发布内部指令，要求各大银行不再向方正集团发放新增贷款，并加紧回收过往贷款”的情况。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申