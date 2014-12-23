《焦点》希腊总理提议明年大选，但仍难以保证第二轮投票选出总统

左翼激进联盟党，以及民主左翼党和独立希腊人党这两个较小政党，都拒绝了这项提议。

希腊股市大盘指数 起初上扬，因投资者寄望可能达成协议从而避免提前选举。但随后股指回落至平盘水准。

上周五还爆出有人企图贿赂一名独立希腊人党议员，要其投票支持政府提名的总统候选人。这让本已不确定的前景更加复杂化。

检察官正在对这些指控进行调查。政府方面愤怒地反驳指控，称这是有人在精心策划。不过这已经加剧了投票前的紧张气氛。

根据周六的一项民意调查，过去几周民主左翼党的领先优势有所缩小，但仍领先执政联盟3.4个点。(完)