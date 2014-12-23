《焦点》希腊总理提议明年大选，但仍难以保证第二轮投票选出总统

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
左翼激进联盟党，以及民主左翼党和独立希腊人党这两个较小政党，都拒绝了这项提议。
希腊股市大盘指数 起初上扬，因投资者寄望可能达成协议从而避免提前选举。但随后股指回落至平盘水准。
上周五还爆出有人企图贿赂一名独立希腊人党议员，要其投票支持政府提名的总统候选人。这让本已不确定的前景更加复杂化。
检察官正在对这些指控进行调查。政府方面愤怒地反驳指控，称这是有人在精心策划。不过这已经加剧了投票前的紧张气氛。
根据周六的一项民意调查，过去几周民主左翼党的领先优势有所缩小，但仍领先执政联盟3.4个点。(完)
(编译 张荻/李春喜/郑茵 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。