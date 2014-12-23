中国企业：北大方正集团发布澄清公告，称银行停贷消息不实

路透上海12月23日 - 中国北京大学校办企业--北大方正集团发布澄清公告称，集团已向各银行求证，并不存在“人民银行已发布内部指令，要求各大银行不再向方正集团发放新增贷款，并加紧回收过往贷款”的情况。

其官网公告并称，坚决维护国有资产安全，及北大方正集团及其控股的各上市公司的正常生产经营秩序；而北京大学上周末也曾发布公告，重申北大方正是北京大学的校办企业，不是某个人的企业。

北大方正集团所属的方正证券 、方正科技 、中国高科 、北大医药 四家上市公司周二亦均发布公告称，方正集团已通过北京大学将上述不实报导向有关主管部门进行了汇报。目前方正集团及下属企业经营稳定，运营正常。

上市公司公告称，经公司自查并与方正集团核实，上述四家公司董事、监事和高级管理人员均不存在因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施而无法履行职责的情况；均不存在受到重大行政、刑事处罚的情况；公司经营正常，经营环境未发生重大变化。

近期网络上多项传言指向方正集团负债600亿及陷入银行停贷的状况，方正集团在求助北京大学的函件中，指称传言乃政泉控股及其实际控制人持续发布；此前，方正集团高管还陷入被举报风波，举报人即来自民族证券的前控制人政泉控股，举报称方正集团高管涉嫌股票代持及内幕交易。