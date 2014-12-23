中国企业：北大方正集团发布澄清公告，称银行停贷消息不实

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海12月23日 - 中国北京大学校办企业--北大方正集团发布澄清公告称，集团已向各银行求证，并不存在“人民银行已发布内部指令，要求各大银行不再向方正集团发放新增贷款，并加紧回收过往贷款”的情况。
其官网公告并称，坚决维护国有资产安全，及北大方正集团及其控股的各上市公司的正常生产经营秩序；而北京大学上周末也曾发布公告，重申北大方正是北京大学的校办企业，不是某个人的企业。
北大方正集团所属的方正证券 、方正科技 、中国高科 、北大医药 四家上市公司周二亦均发布公告称，方正集团已通过北京大学将上述不实报导向有关主管部门进行了汇报。目前方正集团及下属企业经营稳定，运营正常。
上市公司公告称，经公司自查并与方正集团核实，上述四家公司董事、监事和高级管理人员均不存在因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施而无法履行职责的情况；均不存在受到重大行政、刑事处罚的情况；公司经营正常，经营环境未发生重大变化。
近期网络上多项传言指向方正集团负债600亿及陷入银行停贷的状况，方正集团在求助北京大学的函件中，指称传言乃政泉控股及其实际控制人持续发布；此前，方正集团高管还陷入被举报风波，举报人即来自民族证券的前控制人政泉控股，举报称方正集团高管涉嫌股票代持及内幕交易。
今年7月，方正证券吸收合并民族证券，成为国内首例上市券商吸收合并案例。(完 ) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。