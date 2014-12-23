欧洲个股：阿尔斯通支付7.72亿美元天价罚金，就美国行贿指控达成和解

路透华盛顿12月22日 - 法国电力和运输公司阿尔斯通 将缴纳创纪录的7.723亿美元罚金并认罪，以便就美国刑事指控达成和解。美国指控该公司在全球范围内通过虚假顾问贿赂数千万美元以取得业务。

美国司法部周一称，阿尔斯通采用"Mr. Paris"和"Quiet Man"等代码，佯装雇佣合法顾问，为数千万美元的贿赂资金打掩护。

司法部表示，实际上，该公司聘用这些顾问的目的是在印尼、沙特阿拉伯、埃及、台湾和巴哈马行贿官员，该计划已进行约11年，涉及以逾7,500万美元贿金取得40亿美元的项目。

司法部还表示，阿尔斯通伪造账目以掩盖贿赂行为。

这份和解协议创下了因违反海外贿赂法而对一家公司实行的最高罚款纪录。政府称这笔罚金是适宜的，因为阿尔斯通没有自行报告违法行为，也没有与刑事调查进行合作。

阿尔斯通在康涅狄格州一家联邦法院对两项刑事罪名供认不讳，并承认行为失当。