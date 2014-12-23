欧洲个股：阿尔斯通支付7.72亿美元天价罚金，就美国行贿指控达成和解

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透华盛顿12月22日 - 法国电力和运输公司阿尔斯通 将缴纳创纪录的7.723亿美元罚金并认罪，以便就美国刑事指控达成和解。美国指控该公司在全球范围内通过虚假顾问贿赂数千万美元以取得业务。
美国司法部周一称，阿尔斯通采用"Mr. Paris"和"Quiet Man"等代码，佯装雇佣合法顾问，为数千万美元的贿赂资金打掩护。
司法部表示，实际上，该公司聘用这些顾问的目的是在印尼、沙特阿拉伯、埃及、台湾和巴哈马行贿官员，该计划已进行约11年，涉及以逾7,500万美元贿金取得40亿美元的项目。
司法部还表示，阿尔斯通伪造账目以掩盖贿赂行为。
这份和解协议创下了因违反海外贿赂法而对一家公司实行的最高罚款纪录。政府称这笔罚金是适宜的，因为阿尔斯通没有自行报告违法行为，也没有与刑事调查进行合作。
阿尔斯通在康涅狄格州一家联邦法院对两项刑事罪名供认不讳，并承认行为失当。
司法部称，阿尔斯通的瑞士部门也认定其有意违反联邦贿赂法的刑事指控，此外美国电力与电网部门均达成暂缓起诉协议，并承认蓄谋违反贿赂法规。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。