欧洲央行：管委韩伟森称购买公债的行动将“非常勉强”--媒体

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透法兰克福12月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)对南德日报(Suddeutsche Zeitung)表示，欧洲央行任何购买政府公债的行动都将“非常勉强”，不应轻率地做出这样的决定。
“由于利息成本将会下降，政府将可以借入比原先更多的资金，”南德日报援引韩伟森的话报导称。
韩伟森表示，人们届时将会质问，“欧洲央行是否在非法为各国政府提供融资”。韩伟森是爱沙尼亚央行总裁。
指标利率已降至0.05%的纪录低位，欧洲央行的政策工具已基本耗尽。外界认为全面购买主权公债--即量化宽松，将是欧洲央行防止经济滑入通缩的最后手段。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在管理委员会12月会议后表示，明年初将重新评估政策，若有必要，将更改欧洲央行措施的“规模、速度以及组成”。
“我们都知道，欧元区有些政党承诺一旦掌权，将为其政府债务再融资。”韩伟森说。
回答欧洲央行在明知存在风险的情况下，是否仍应购买公债的问题时，韩伟森表示：“这样的要求非常勉强。”
他警告称不应轻率作出购买公债的决定，并表示：“地缘政治局势和原油价格下跌造成了许多不确定性。这让解读中期形势更加困难。”
欧洲央行管理委员会将在1月22日召开货币政策会议。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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