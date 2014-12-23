欧洲央行：管委韩伟森称购买公债的行动将“非常勉强”--媒体

路透法兰克福12月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)对南德日报(Suddeutsche Zeitung)表示，欧洲央行任何购买政府公债的行动都将“非常勉强”，不应轻率地做出这样的决定。

“由于利息成本将会下降，政府将可以借入比原先更多的资金，”南德日报援引韩伟森的话报导称。

韩伟森表示，人们届时将会质问，“欧洲央行是否在非法为各国政府提供融资”。韩伟森是爱沙尼亚央行总裁。

指标利率已降至0.05%的纪录低位，欧洲央行的政策工具已基本耗尽。外界认为全面购买主权公债--即量化宽松，将是欧洲央行防止经济滑入通缩的最后手段。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在管理委员会12月会议后表示，明年初将重新评估政策，若有必要，将更改欧洲央行措施的“规模、速度以及组成”。

“我们都知道，欧元区有些政党承诺一旦掌权，将为其政府债务再融资。”韩伟森说。

回答欧洲央行在明知存在风险的情况下，是否仍应购买公债的问题时，韩伟森表示：“这样的要求非常勉强。”

他警告称不应轻率作出购买公债的决定，并表示：“地缘政治局势和原油价格下跌造成了许多不确定性。这让解读中期形势更加困难。”