欧洲个股：法国兴业银行获利能力目标恐受俄罗斯经济困境冲击--华尔街日报

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透12月22日 - 华尔街日报援引消息人士的报导称，法国兴业银行(Societe Generale) 可能必须将在俄罗斯的获利能力目标推迟数年，因为该国经济困境问题。
援引消息人士的报导称，法国兴业银行目前没有退出俄罗斯的打算，俄罗斯占该行净利的6%。
法国兴业银行于2006年买进Rosbank 股权，并在西方和欧洲对俄罗斯实施制裁之际，于4月将其股权提高至99.4%。
华尔街日报引述知情人士表示，该行冀望明年上年半在乌克兰东部的军事冲突可望解决，且油价料将反弹。
报导引述消息人士的话称，法国兴业银行希望在2016年将俄罗斯业务的股东权益报酬率(ROE)从12.7%提高至14%的目标似乎很困难。
“这可能还需要两三年的时间才能达成该目标，”消息人士之一对报纸表示。
其他像是德意志 和巴黎银行 料将持续在俄罗斯的业务，尽管经济衰退势必会使其当地营收减少。
由于在正常上班时间以外，无法立即连系到法国兴业银行和Rosbank置评。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。