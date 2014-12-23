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债券 | 2014年 12月 23日 星期二 08:25 BJT

巴西经济：2015年通胀率料高于官方目标，雷亚尔或走低--央行调查

路透圣保罗12月22日 - 一份央行周度例行调查周一显示，2015年巴
西消费者通胀预计将超过官方目标，即便该国经济成长速度料将慢于之前
预期。
    
    此次调查凸显出，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)面临的经济环境
更具有挑战性。罗塞夫将在1月1日开始第二个任期，她将面对经济停滞、
通胀居高不下以及投资人对新兴市场普遍失去信心的状况。
    
    根据约100家金融机构参与的调查预估中值，2015年巴西通胀率料在6
.54%。巴西政府将通胀率目标定在4.5%，可容忍向上或向下脱离区间2个
百分点。
    
    此外，2015年巴西经济预计将成长0.55%，低于前周预估的0.69%。
    
    巴西指标Selic利率明年底时料在12.50%，当前水准在11.75%。
    
    2015年底时，巴西雷亚尔兑美元 预计将跌至2.75，前周预估为
2.72，目前报2.65。
    
    今年雷亚尔已下跌超过10%，造成进口商品价格和通胀率上升。(完)
  
 (编译 洪曦; 审校)
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