巴西经济：2015年通胀率料高于官方目标，雷亚尔或走低--央行调查

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透圣保罗12月22日 - 一份央行周度例行调查周一显示，2015年巴 西消费者通胀预计将超过官方目标，即便该国经济成长速度料将慢于之前 预期。 此次调查凸显出，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)面临的经济环境 更具有挑战性。罗塞夫将在1月1日开始第二个任期，她将面对经济停滞、 通胀居高不下以及投资人对新兴市场普遍失去信心的状况。 根据约100家金融机构参与的调查预估中值，2015年巴西通胀率料在6 .54%。巴西政府将通胀率目标定在4.5%，可容忍向上或向下脱离区间2个 百分点。 此外，2015年巴西经济预计将成长0.55%，低于前周预估的0.69%。 巴西指标Selic利率明年底时料在12.50%，当前水准在11.75%。 2015年底时，巴西雷亚尔兑美元 预计将跌至2.75，前周预估为 2.72，目前报2.65。 今年雷亚尔已下跌超过10%，造成进口商品价格和通胀率上升。(完) (编译 洪曦; 审校)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。