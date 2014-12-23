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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 08:12 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月23日-12月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月23日(二)

暂无重要经济事件。

12月24日(三)

东京--日本央行公布11月政策会议记录(2350)。

12月25日(四)

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话。

12月26日(五)

暂无重要经济事件。

12月29日(一)

暂无重要经济事件。

12月30日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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