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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 08:13 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月23日-12月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月23日(二)

巴西利亚--巴西央行公布季度通胀报告。

12月24日(三)

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

12月25日(四)

暂无重要经济事件。

12月26日(五)

曼谷--泰国央行发布最新经济预估(0730)。

12月29日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

布拉格--捷克央行发布12月政策会议记录。

12月30日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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