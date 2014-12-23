金砖国家：12月22日股汇市收盘纵览

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透12月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月22日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报957.57点。
中国股市：沪综指续创逾四年收盘新高，银行股大象起舞提升大盘
香港股市：恒指收高1.3%，因油价和俄罗斯卢布出现企稳迹象
中国汇市：人民币随中间价小幅收贬，宽幅波动后再创近半年新低
============================================================================
巴西股市：MSCI明晟拉美股指 上涨0.83%至2,732.75点，Bovespa指数 收盘涨0.95%，报50,120.86点。
拉美汇市：巴西雷亚尔少有变动，投资人对新兴货币的疑虑暂时缓解
============================================================================
南非股市：下跌，受权重股Sasol 拖累，因油价回吐稍早涨幅并重新跌向每桶60美元，同时市场认为部分股票超买也令大盘承压。指标Top-40绩优股指数 收低0.17%至43,583点；综合指数 跌0.1%，至49,339点。
南非汇市：兰特兑美元反弹收高，盘中大部份时间下跌
============================================================================
印度股市：上涨逾1%，连续第三日收高。指标BSE股指 收高1.21%，报27,701.79点。NSE指数 上升1.2%，收报8,324点。
印度汇市：印度卢比小幅上扬，投资者在圣诞假期前保持观望，本周外资流动似将减少。印度卢比兑美元 收在63.24/25，上日收报63.2950/3050。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨5.59%，报811.030点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升5.62%，报442.23点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨4.7%，报55.8000卢布；卢布兑欧元 上涨6.15%，报68.0100卢布。(完) (整理 张荻； 审校 戴素萍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。