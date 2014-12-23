金砖国家：12月22日股汇市收盘纵览

路透12月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月22日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报957.57点。

中国股市：沪综指续创逾四年收盘新高，银行股大象起舞提升大盘

香港股市：恒指收高1.3%，因油价和俄罗斯卢布出现企稳迹象

中国汇市：人民币随中间价小幅收贬，宽幅波动后再创近半年新低

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巴西股市：MSCI明晟拉美股指 上涨0.83%至2,732.75点，Bovespa指数 收盘涨0.95%，报50,120.86点。

拉美汇市：巴西雷亚尔少有变动，投资人对新兴货币的疑虑暂时缓解

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南非股市：下跌，受权重股Sasol 拖累，因油价回吐稍早涨幅并重新跌向每桶60美元，同时市场认为部分股票超买也令大盘承压。指标Top-40绩优股指数 收低0.17%至43,583点；综合指数 跌0.1%，至49,339点。

南非汇市：兰特兑美元反弹收高，盘中大部份时间下跌

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印度股市：上涨逾1%，连续第三日收高。指标BSE股指 收高1.21%，报27,701.79点。NSE指数 上升1.2%，收报8,324点。

印度汇市：印度卢比小幅上扬，投资者在圣诞假期前保持观望，本周外资流动似将减少。印度卢比兑美元 收在63.24/25，上日收报63.2950/3050。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨5.59%，报811.030点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升5.62%，报442.23点。