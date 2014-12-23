《中国重要政经日程》--12月23日

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
==========================今日重要政经日程==========================
12/23（周二）
--中央农村工作会议12月22-23日在京召开。
--“21世纪中国最佳商业模式高峰论坛暨2014中国最佳商业模式评选颁奖典礼”在广州举行。
==========================近期重要政经日程==========================
*12/27(周六)
--由国务院国资委新闻中心主办的2014国有企业改革发展研讨会定于12月27日-28日在广州举行，此次论坛主题为“国际视野下的中国国有企业：新常态、新布局、新责任”。
1/11/2015（周日）
--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。
*1/15/2015(周四)
--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。
1/18/2015（周日）
--“第二届中国财经领袖年会暨2014中国财经年度人物推介活动”定于2015年1月18日在北京饭店召开。
*1/26/2015(周一)
--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。