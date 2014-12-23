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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 08:41 BJT

《中国重要政经日程》--12月23日

==========================今日重要政经日程==========================

12/23（周二）

--中央农村工作会议12月22-23日在京召开。

--“21世纪中国最佳商业模式高峰论坛暨2014中国最佳商业模式评选颁奖典礼”在广州举行。

==========================近期重要政经日程==========================

*12/27(周六)

--由国务院国资委新闻中心主办的2014国有企业改革发展研讨会定于12月27日-28日在广州举行，此次论坛主题为“国际视野下的中国国有企业：新常态、新布局、新责任”。

1/11/2015（周日）

--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。

*1/15/2015(周四)

--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。

1/18/2015（周日）

--“第二届中国财经领袖年会暨2014中国财经年度人物推介活动”定于2015年1月18日在北京饭店召开。

*1/26/2015(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
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