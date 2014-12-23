《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日

**上海证券报**

--上期所发布通知，螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青四品种将于周五(26日)晚间启动夜盘交易。

--最新统计数据显示，阳光私募行业管理的总资产规模已经高达4,000亿元人民币，其中超过50亿元的11家公司总规模近1,300亿元，资产管理规模最大的景林资产达250亿元。

--因网上初步认购倍数低于100倍，国信证券首度打破了6月IPO再启以来的网下网上发行量占比“一九开”的惯例，网上网下的发行量各占半壁江山。分析人士认为，因国信证券发行规模大、市值需求高，国信证券的网上冻结资金规模低于市场预期，预计网下打新机构收益率将有大幅提升。

--葛洲坝 间接控股股东中国能源建设集团公司整体上市迈出重要一步，中国能建与其全资子公司电力规划总院有限公司发起设立了中国能源建设股份有限公司。

**证券时报**

--中国平安 公告称，将行使提前赎回权赎回去年发行的260亿元可转债中尚未转股的可转债。

**21世纪经济报道**

--翠丰集团 周一确认，已签订有约束力协议，出售百安居中国70%股权予物美控股集团有限公司。该宗协议交易总金额为1.4亿英镑。物美控股系物美商业 和新华百货 的母公司。

**人民日报**

--今后，符合一定条件的自然人也可以和机构客户一样，在北京环交所开设交易账户、取得交易主体资格后，即可参与碳排放权交易。不过，北京对自然人设定了参与条件，最实质性的一个门槛是：风险测评合格、金融资产不少于100万元人民币。(完)