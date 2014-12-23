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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 08:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月23日-12月30日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家   规模  发行细节
 12/23         美国         发售五年期公债
 12/23         美国         发售两年期浮息债券
 12/24         美国         发售七年期公债
 12/25         日本         标售两年期公债
 12/29         意大         标售国库券和零息公债
               利           
 12/29  1350   法国         标售国库券(BTF)
                            
                            
 12/30         意大         标售中长期公债
               利           
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校　戴素萍)
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