美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月22日当周
12月23日(二)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8%
-- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 103.5
1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +3.2%
1330 美国耐久财订单 11月 +2.9% +0.3%
扣除运输的耐久财订单 +1.0% -1.1%
扣除国防的耐久财订单 +1.0% -0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.5% -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.3% +3.9%
GDP最终销售 +4.2% +4.1%
GDP消费支出 -- +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%
核心PCE物价指数 +1.4% +1.4%
1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +4.3%
房价指数 -- 214.0
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 93.5 93.8
现况指数 105.1 105.7
预期指数 85.0 86.1
1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.5% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 46.0 45.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4
12月24日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12月19日当周 -- 360.0
再融资指数 -- 1,518.9
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月20日当周 29 28.9
四周均值(万人) -- 29.875
续请失业金人数(万人) 12月13日当周 236.8 237.3
12月25日(四)
暂无重要经济数据。
12月26日(五)
暂无重要经济数据。
12月29日当周
12月29日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 -- 10.5
12月30日(二) 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平
房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%
1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7
1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。