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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 08:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月22日当周

12月23日(二)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8%

-- 美国建筑许可(万户) 　 11月修正值 -- 103.5

1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +3.2%

1330 美国耐久财订单 11月 +2.9% +0.3%

扣除运输的耐久财订单 +1.0% -1.1%

扣除国防的耐久财订单 +1.0% -0.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.5% -1.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.3% +3.9%

GDP最终销售 +4.2% +4.1%

GDP消费支出 -- +2.2%

GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%

核心PCE物价指数 +1.4% +1.4%

1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平

(较上年同期) -- +4.3%

房价指数 -- 214.0

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 93.5 93.8

现况指数 105.1 105.7

预期指数 85.0 86.1

1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2%

个人所得(较前月) +0.5% +0.2%

PCE物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 46.0 45.8

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4

12月24日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 12月19日当周 -- 360.0

再融资指数 -- 1,518.9

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月20日当周 29 28.9

四周均值(万人) -- 29.875

续请失业金人数(万人) 12月13日当周 236.8 237.3

12月25日(四)

暂无重要经济数据。

12月26日(五)

暂无重要经济数据。

12月29日当周

12月29日(一)

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4

1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 -- 10.5

12月30日(二) 　　1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%

未经季节调整房价指数(较前月) 　持平 持平

房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%

1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7

1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4

(完)

经济指标预测或公布日程

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澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张涛)
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