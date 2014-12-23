更新版 1-中美贸易：中国批准进口先正达转基因玉米和杜邦先锋大豆

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(新增中国批准先锋大豆品种)
路透北京/芝加哥12月22日 - 种子生产商先正达(Syngenta) 周一表示，中国已正式批准进口一种转基因玉米，历经五年的评估之后消除了相关不确定性。这种转基因玉米是一系列美国粮食出口诉讼案件的核心。
中国还批准进口杜邦先锋大豆品种。这样，来自不同种子公司的三个转基因品种最终都如预期获得了通过。中国是全球最大的大豆进口国和成长最快的玉米市场。
先锋发言人Jane Slusark表示，“中国监管体系的举动是正面的。”
先正达称，中国批准进口的抗虫害MIR 162转基因玉米，涵盖玉米和用于食品和饲料的干酒糟。
中国几家大型进口商表示，他们对中国政府处理进口审批事宜缺乏透明度感到不满，这可能会使国有的中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)获得不平等的贸易优势。中国政府的决定也再次引爆了微博中有关转基因食品安全的讨论。
先正达称，中国批准进口的先锋产品结合了所谓“Plenish”性状，即具有抑制杂草、所产油料更加健康的特质。该公司称，中国政府之前批准了Plenish性状，但并未正式要求结合这种性状的产品必须获得批准。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。