《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月23日

路透香港12月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7558港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高154.64点，或0.87%，报17,959.44点。指数收在记录高位。大型科技股 涨势抵销了能源股持续走软。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 134.410 -1.13 47144 10.425 -1.84 中国铝业 11.630 0.69 34996 3.608 -0.61 中国移动 59.940 2.90 276866 92.977 1.12 中国人寿 55.070 2.04 70276 28.474 0.62 中石油 110.630 -1.03 35237 8.580 -1.60 中石化 81.000 -0.25 49432 6.282 -0.28 汇丰控股 47.780 0.50 1907988 74.114 0.02 中电信 59.230 2.85 9238 4.594 0.52 中国联通 13.520 -0.59 127958 10.486 0.25 兖州煤业 8.400 1.08 14884 6.515 -0.54 华能国际 55.590 3.75 20149 10.779 0.17 南方航空 23.610 -3.08 18298 3.662 1.73 东方航空 24.340 -1.58 7577 3.776 1.77 中芯国际 4.590 2.00 6942 0.712 -1.11 （完）