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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月23日

路透香港12月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7558港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周一收高154.64点，或0.87%，报17,959.44点。指数收在记录高位。大型科技股
 涨势抵销了能源股持续走软。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       134.410   -1.13      47144            10.425      -1.84
 中国铝业                      11.630    0.69      34996             3.608      -0.61
 中国移动                      59.940    2.90     276866            92.977       1.12
 中国人寿                      55.070    2.04      70276            28.474       0.62
 中石油                       110.630   -1.03      35237             8.580      -1.60
 中石化                        81.000   -0.25      49432             6.282      -0.28
 汇丰控股                      47.780    0.50    1907988            74.114       0.02
 中电信                        59.230    2.85       9238             4.594       0.52
 中国联通                      13.520   -0.59     127958            10.486       0.25
 兖州煤业                       8.400    1.08      14884             6.515      -0.54
 华能国际                      55.590    3.75      20149            10.779       0.17
 南方航空                      23.610   -3.08      18298             3.662       1.73
 东方航空                      24.340   -1.58       7577             3.776       1.77
 中芯国际                       4.590    2.00       6942             0.712      -1.11 （完）
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