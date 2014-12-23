中国个股：力帆股份称前期已做充分准备，卢布暴跌对业绩影响有限

路透上海12月23日 - 针对俄罗斯卢布近期暴跌走势，中国摩托车及汽车生产企业--力帆实业（集团）股份有限公司 周二称，公司已在前期作了充分准备，采取相关措施避免形成较大汇兑损失，近期卢布对美元大幅贬值不会对公司全年营业收入造成太大影响，对今年业绩影响较为有限。

刊登在上海证券交易所的公告称，今年前九个月，该公司在俄罗斯汽车销售收入为58.47亿卢布(未经审计)，实现利润1,300.21万元人民币；10月至今，其在俄罗斯共销售汽车6,133台，销售金额27.83亿卢布。根据公司目前执行的会计政策，营业收入确认采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

针对卢布贬值风险，该公司采取的主要应对措施包括但不限于：根据实际需求，将卢布在俄罗斯使用，包括用于俄罗斯利佩茨克经济特区新建厂项目、购入俄罗斯木材等货品销往国内等，避免形成较大汇兑损失；存放在当地银行，以获取较高利息（一月存款年化利率约20%）。

同时，适当提高汽车产品销售价格，特别是新产品按新价格销售；在贬值幅度加大时，适当控制压缩销量。

对于公司2014年9月至今的现金收入，部分通过购买木材等货品销往国内，剩余部分用于俄罗斯建厂专款存放。截至12月18日，力帆在俄罗斯的汽车存货为10,531辆，计划将提价销售；货币资金约32.44亿卢布，其中30.42亿卢布为银行存款，主要用于力帆俄罗斯新工厂的建设。

俄罗斯卢布近期在油价下跌和西方制裁的重压之下大起大落，在震荡交投中频频改写纪录新低，俄罗斯央行曾紧急加息650个基点意图力挽狂澜，最新卢布兑美元 报在55.62。

力帆股份10月曾公告称，公司拟在俄罗斯利佩茨克州投资建设汽车生产厂，项目投资规模约3亿美元。

力帆股份周一收报8.71元，过去一个月跌8.8%。(完)

浏览公告详情，请点选上证所网站 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)