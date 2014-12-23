中国个股：力帆股份称前期已做充分准备，卢布暴跌对业绩影响有限

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海12月23日 - 针对俄罗斯卢布近期暴跌走势，中国摩托车及汽车生产企业--力帆实业（集团）股份有限公司 周二称，公司已在前期作了充分准备，采取相关措施避免形成较大汇兑损失，近期卢布对美元大幅贬值不会对公司全年营业收入造成太大影响，对今年业绩影响较为有限。
刊登在上海证券交易所的公告称，今年前九个月，该公司在俄罗斯汽车销售收入为58.47亿卢布(未经审计)，实现利润1,300.21万元人民币；10月至今，其在俄罗斯共销售汽车6,133台，销售金额27.83亿卢布。根据公司目前执行的会计政策，营业收入确认采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
针对卢布贬值风险，该公司采取的主要应对措施包括但不限于：根据实际需求，将卢布在俄罗斯使用，包括用于俄罗斯利佩茨克经济特区新建厂项目、购入俄罗斯木材等货品销往国内等，避免形成较大汇兑损失；存放在当地银行，以获取较高利息（一月存款年化利率约20%）。
同时，适当提高汽车产品销售价格，特别是新产品按新价格销售；在贬值幅度加大时，适当控制压缩销量。
对于公司2014年9月至今的现金收入，部分通过购买木材等货品销往国内，剩余部分用于俄罗斯建厂专款存放。截至12月18日，力帆在俄罗斯的汽车存货为10,531辆，计划将提价销售；货币资金约32.44亿卢布，其中30.42亿卢布为银行存款，主要用于力帆俄罗斯新工厂的建设。
俄罗斯卢布近期在油价下跌和西方制裁的重压之下大起大落，在震荡交投中频频改写纪录新低，俄罗斯央行曾紧急加息650个基点意图力挽狂澜，最新卢布兑美元 报在55.62。
力帆股份10月曾公告称，公司拟在俄罗斯利佩茨克州投资建设汽车生产厂，项目投资规模约3亿美元。
力帆股份周一收报8.71元，过去一个月跌8.8%。(完)
浏览公告详情，请点选上证所网站 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。