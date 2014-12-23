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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 08:46 BJT

全球金市：俄罗斯11月连续第八个月增加黄金储备--IMF数据

路透新加坡12月23日 - 国际货币基金组织(IMF)周二公布数据显示，俄罗斯11月连续第八个月增加黄金持有量，乌克兰则连续第二个月减少黄金持仓。

上月俄罗斯将黄金持有量增加18.753吨至1,187.493吨。

乌克兰11月黄金储备则减少2.488吨至23.639吨，10月时减少14吨。

据IMF网站数据，土耳其11月黄金储备增加11.952吨至532.984吨。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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