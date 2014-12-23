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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 14:17 BJT

台湾财政：明年第一季将发行2,300亿台币公债及1,200亿国库券

路透台北12月23日 - 台湾财政部周二表示，明年第一季将发行2,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。而明年首期公债为三年期公债，1月6日标售，金额350亿台币。

台湾财政部先前与交易商开会，计划以发行三年期公债取代现行的两年期公债，因有其他短期借款工具可替代两年公债完成资金调度。财政部并在会中表示，明年发债量将会低于今年。

财政部曾表示，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200、6,650及6,418.58亿台币。

根据财政部国债最新讯息，截至2014年11月底止，中央一年以上债务未偿还余额为5兆2,539亿台币，短期债务未偿余额1,000亿。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
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