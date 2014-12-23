台湾财政：明年第一季将发行2,300亿台币公债及1,200亿国库券

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北12月23日 - 台湾财政部周二表示，明年第一季将发行2,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。而明年首期公债为三年期公债，1月6日标售，金额350亿台币。
台湾财政部先前与交易商开会，计划以发行三年期公债取代现行的两年期公债，因有其他短期借款工具可替代两年公债完成资金调度。财政部并在会中表示，明年发债量将会低于今年。
财政部曾表示，台湾今年公债发行额达6,753.1亿台币，2010年至2013年发行规模分别为6,100、6,200、6,650及6,418.58亿台币。
根据财政部国债最新讯息，截至2014年11月底止，中央一年以上债务未偿还余额为5兆2,539亿台币，短期债务未偿余额1,000亿。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。